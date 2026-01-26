Η Σοφία Παυλίδου μίλησε για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να περάσει μια δεκαετία από το διαζύγιό της για να νιώσει έτοιμη για έναν νέο σύντροφο. Φιλοξενούμενη στο “Happy Day”, η ηθοποιός εξήγησε πως η ανάγκη για μια σχέση δεν είχε προκύψει νωρίτερα, τονίζοντας πως όλα έγιναν τη στιγμή που η ίδια αισθάνθηκε πραγματικά ώριμη να μοιραστεί ξανά τη ζωή της.

Η Σοφία Παυλίδου, συγκεκριμένα, είπε: «Δύσκολο δεν είναι τίποτα, αν θέλεις να σου συμβεί. Γιατί τώρα εγώ βρήκα τον άνθρωπο αυτόν μετά από δέκα χρόνια. Θα έλεγε κανείς “πω πω, πολύ δύσκολο της ήταν”. Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήταν η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση. Δεν πιστεύω ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω. Απλά εμένα η ανάγκη μου να δεσμευτώ μου γεννήθηκε τώρα».

Η ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη για τη σχέση της σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου του 2025.

«Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά», είχε δηλώσει.

