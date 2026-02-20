Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Παρασκευή 20/2, βρέθηκε η ηθοποιός Σοφία Παυλίδου, η οποία μίλησε για το διαζύγιο της από τον Χρήστο Φερεντίνο, αλλά και για την προσωπική της ζωή σήμερα.

«Είμαστε μία δεκαετία τώρα χωρισμένοι με τον Χρήστο. Από την πρώτη στιγμή θα ήταν ψέμα να πω ότι ήταν καλή η σχέση… Ουσιαστικά και εγώ και τα παιδιά μας έχουμε αξιοπρέπεια, γιατί πολύ γρήγορα αφήσαμε θυμούς, εγωισμούς, όλα αυτά στην άκρη», εξήγησε η ίδια.

Η ηθοποιός τόνισε πως, παρά τις δυσκολίες, η αγάπη υπερίσχυσε και όλα έγιναν σωστά για τα παιδιά τους.

Αναφορικά με την προσωπική της ζωή, η Σοφία Παυλίδου ανέφερε: «Δεν θέλω να προβάλλω την προσωπική μου ζωή. Τώρα τελευταία όμως, ναι, είμαι σε σχέση, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Είμαι καλά, περνάω ωραία. Είμαι γενικά σε μια πάρα πολύ ωραία φάση της ζωής μου».

