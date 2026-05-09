Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube βρέθηκε η Σοφία Παυλίδου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη δύσκολη εμπειρία και τη διαδικασία που ακολούθησε μετά την καταγγελία για κακοποίηση που δέχτηκε από τον τότε συμπρωταγωνιστή της στο θέατρο, Μάνο Παπαγιάννη.

«Όταν πήγα κι έκανα τη μήνυση, μου λέει ο αστυνομικός: «Πω, πω, θα δυσκολευτείς πολύ». Ναι, δίκιο είχε, περάσαν οχτώ χρόνια. Γιατί η διαδικασία η δικαστική είναι τόσο επώδυνη και τόσο χρονοβόρα, δηλαδή πραγματικά χάνεις τον μπούσουλα. Χάνεις τα χρήματά σου, χάνεις τον μπούσουλα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, που όμως εμάς δεν θα πρέπει να μας σταματάει για να πάμε να κυνηγήσουμε το δίκιο μας. Που εκεί η ελληνική δικαιοσύνη -λυπάμαι- αλλά έχει πάρα πολλά κενά. Είναι αδιανόητο το τι συμβαίνει εκεί. Αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο θέλει τεράστιο διόρθωμα. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί, γιατί η δικαίωση θα έρθει.

Απλά το παίρνεις απόφαση όταν μπαίνεις σε αυτό. Και λες, «Ok, θα δούμε πότε». Και είσαι εκεί σε μία μόνιμη… Και ενεργειακά δεν είναι ωραίο γιατί σε κρατάει κάπου. Αλλά τι να κάνουμε τώρα; Δεν θα πάω να βρω το δίκιο μου επειδή είναι χρονοβόρο; Εύχομαι με τον καιρό να αλλάξει κι αυτή η διαδικασία. Και ειδικά για τις γυναίκες και για όλα αυτά, την κακοποίηση. Είναι τόσο χρονοβόρα όλα αυτά. Και πόσο δικαίωμα έχει ο άλλος -εννοώ για τον θύτη- να κάνει εφέσεις, να σε τρέχει, μηνύσεις… Εκεί, αργά, εσύ τον στόχο σου. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς» ανέφερε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

Ο λόγος που δεν τα παράτησε

Για τον λόγο που δεν τα παράτησε και έφτασε την υπόθεση στο τέλος της, η ηθοποιός τόνισε: «Δεν είχα κανένα λόγο να τα παρατήσω. Δεν βρίσκω τον λόγο… Γιατί; Να κάνω τη χάρη σε ποιον να τα παρατήσω; Δηλαδή, για ποιο λόγο; Γιατί να τα παρατήσω; Εντάξει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δικαιώθηκα, και όλο αυτό τέλος πάντων. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι που πρέπει να χειριστείς, όταν είσαι και μπροστά στα φώτα. Το τι βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Το ότι εγώ είχα και την ατυχία η άλλη πλευρά να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα μέσα, ξέρεις, και να μιλάει γι’ αυτό συνέχεια, και να δημιουργεί εντυπώσεις. Πάλι θα σου πω, ότι δεν με αφορούσε καθόλου τι λέγανε οι άλλοι.

Δεν παρακολούθησα καθόλου τι έλεγε. Και ποτέ. Αν εξαιρέσεις την αρχή, που κάπως στην αρχή, επειδή είσαι μέσα εκεί, πρέπει ίσως να δεις τι γίνεται. Αλλά τον τελευταίο καιρό όχι. Για μένα η υπόθεση ούτως ή άλλως είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Γιατί εγώ ήμουν μέσα μου καλά, ήξερα το δίκιο, ότι το έχω με το μέρος μου. Δεν έδινα χώρο παραπάνω από τη ζωή μου σε αυτό το πράγμα. Και φυσικά το μήνυμα είναι ότι δεν σταματάμε και διεκδικούμε το δίκιο μας».

«Μετά από ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, οφείλω να πάρω το μερίδιό μου και να πω: «Γιατί έκανα έλξη αυτόν τον άνθρωπο, που έχει αυτό το επίπεδο, και όλα αυτά;». Και φυσικά, έκανα κι εγώ τη δουλειά μου και τη διεργασία μου, για να καταλάβω γιατί. Βρήκα όλα τα πράγματα στα οποία… τα triggers που άγγιξε μέσα μου, το ότι εγώ δεν είχα δουλέψει. Και έδωσα το δικαίωμα στον άλλον άνθρωπο να πιστεύει ότι μπορεί να σηκώσει χέρι πάνω μου. Οπότε αυτά ήταν για μένα πολύ μαγικά και ωραία.

Και να φτάσω και στο σημείο να συγχωρέσω, και να είμαι καλά με αυτό. Γιατί, εγώ, σε εκείνη την περίπτωση, την περίοδο της ζωής μου, προφανώς υποτιμούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου, για να εκπέμπω κάτι που ο άλλος το πήρε ως δικαίωμα να σηκώσει χέρι πάνω μου! Εννοείται. Εμείς επιτρέπουμε στον άλλον να μας κάνει κακό. Και, εννοείται, ανέλαβα την ευθύνη μου 100%, και ήταν μία ωραία αφορμή… παρόλο που πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, και επαγγελματικά και στις προσωπικές μου σχέσεις, να κάνω μία πολύ ωραία διεργασία και να βγω πολύ πιο εξελιγμένη και πιο αναβαθμισμένη από όλο αυτό» τόνισε η Σοφία Παυλίδου.

«Δεν κολλάω στη λέξη «συγγνώμη». Και επίσης, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία περίπτωση ανθρώπου… γιατί βλέπεις, έχει πάει στον Άρειο Πάγο. Πώς να σου πω, μια συνέχιση ενός γεγονότος το οποίο θα μπορούσε να είχε τελειώσει από την αρχή. Οπότε αυτός κάνει αυτό, του αρέσει. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη δική του διαδικασία. Το σέβομαι αυτό που κάνει και τον ακολουθώ, πληρώνω τους δικηγόρους, είμαι εκεί, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα.

Έχω κάνει μια αγωγή. Γιατί όφειλα να κάνω μια αγωγή. Γιατί αυτό που είπες και εσύ, δεν ήταν μία σιωπηλή διαδικασία, δεν ήταν απλά «διεκδικώ το δίκιο μου», είχε πολλές παραμέτρους. Ναι. Αλλά δεν μου λέει κάτι εμένα τώρα αυτό. Το τι πέρασα εγώ… Το ό,τι και να γίνει με την αγωγή, το πόσο δύσκολα ήμουν εκείνη την περίοδο με τα παιδιά μου, πώς αισθανόμουν απειλή ανά πάσα στιγμή, πώς δεν μπορούσα να σταθώ επαγγελματικά… γιατί όλο αυτό έχει συνέπειες κι εκεί… Αυτά όλα δεν τα ξεπληρώνει οποιοδήποτε αποτέλεσμα έρθει μετά την αγωγή» κατέληξε η ηθοποιός.

