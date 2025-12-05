Με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», η Σοφία Παυλίδου παραχώρησε μια προσωπική συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star». Εκεί, αποκάλυψε —για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια από τον χωρισμό της— ότι ένας νέος έρωτας έχει ανθίσει στη ζωή της.

Η ηθοποιός, σχολιάζοντας τις σύγχρονες συζητήσεις περί σχέσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μετά τον γάμο, ένιωσα την ανάγκη να μείνω μόνη για ένα διάστημα, ώστε να βρω την ισορροπία μου και να σταθώ στα πόδια μου».

Και για την Αθηνά Οικονομάκου πρόσθεσε: «Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αν το θες. Η Αθηνά έκανε καλά που επικοινώνησε αυτή την κατάσταση».

Μιλώντας για το πώς βλέπει τη μοναξιά, τόνισε: «Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, η μοναχικότητα είναι υπέροχη, τη λατρεύω. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω τις στιγμές μου που είμαι μόνη μου».

Παρά τις εντυπώσεις ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν μόνη, εξήγησε: «Οι δικές μου σχέσεις δεν μαθαίνονται γιατί δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αυτή την ανάγκη. Πιστεύεις όμως ότι δέκα χρόνια που είμαι διαζευγμένη, είμαι μόνη μου;».

Και ολοκλήρωσε με μια εξομολόγηση πλημμυρισμένη ηρεμία: «Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Αλλά ξέρουν ότι η ευτυχία μου δεν εξαρτάται από έναν άλλον άνθρωπο πια».

