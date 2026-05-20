Η Σοφία Παυλίδου μίλησε ανοιχτά για μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως η πιο δύσκολη στιγμή μετά τον χωρισμό της από τον Χρήστο Φερεντίνο, ήταν η συζήτηση που χρειάστηκε να κάνει με τα παιδιά τους για το διαζύγιο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα» στον Alpha Κύπρου, η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε πως το διαζύγιο ήταν μια βαθιά δοκιμασία που απαιτούσε δύναμη και εσωτερική ισορροπία.

«Στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά περιστατικά που μπορείς να χάσεις το κέντρο σου. Ακόμα και το διαζύγιό μου ήταν μια περίοδος που ήθελε προσπάθεια. Είναι δυσκολίες αυτές της ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη στιγμή που χρειάστηκε να εξηγήσει στα παιδιά της την απόφαση του χωρισμού, τονίζοντας πως, όσο μεγάλα κι αν είναι τα παιδιά, πάντα χρειάζονται ειλικρίνεια και ασφάλεια.

«Η πιο δύσκολη συζήτηση με τα παιδιά μου ήταν η ανακοίνωση του διαζυγίου. Σε όποια ηλικία και να είναι, γιατί εμένα ήταν 15 χρονών, πρέπει να δώσεις μια λογική εξήγηση», εξομολογήθηκε.

Παρά τις αλλαγές στην οικογενειακή τους καθημερινότητα, η Σοφία Παυλίδου εξήγησε πως η σχέση που διατήρησε με τον πρώην σύζυγό της βοήθησε τα παιδιά να βιώσουν πιο ομαλά αυτή τη μετάβαση.

«Επειδή κατάλαβαν ότι εγώ και ο πατέρας τους έχουμε μια αγάπη και ότι δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά, απλά ένα σπίτι, έφυγε αυτό. Γιατί εμείς με τον Χρήστο κάναμε μαζί ταξίδια, τραπέζια, οπότε έγινε πολύ ομαλά αυτό», είπε η ηθοποιός.

