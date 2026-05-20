Η Σοφία Πολυζωγοπούλου το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου έφτασε στο Εφετείο Αθηνών καθώς σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί μετά από τρεις αναβολές η υπόθεση ξυλοδαρμού της από τον πρώην σύζυγό της, Απόστολο Λύτρα.

Ο Απόστολος Λύτρας είναι κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη εις βάρος της πρώην συζύγου του.

Η πολύκροτη υπόθεση είχε στείλει στη φυλακή τον γνωστό ποινικολόγο, οποίος έχει επιστρέψει στα δικηγορικά του καθήκοντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το ζευγάρι βρισκόταν σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης, όταν ο Απόστολος Λύτρας ενοχλήθηκε από τη γυναίκα του που χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο. Αφού την απείλησε πως θα κάνει σκηνή μέσα στο εστιατόριο, οι δυο τους έφυγαν άρον – άρον. Μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητό τους όμως, ο ποινικολόγος άρχισε να χτυπά τη σύζυγό του. Τη μετέφερε σε νοσοκομείο και αργότερα συνελήφθη.

Να σημειώσουμε ότι προ μηνών το πρώην ζευγάρι ζήτησε να μην εκδικαστεί η υπόθεση για τις οικονομικές διαφωνίες τους, καθώς όπως ανέφεραν οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί και πλέον υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, να συμφωνήσουν εξωδικαστικά.

