Πάγωσε ο καλλιτεχνικός κόσμος με την είδηση θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου και παραθέριζε.

Η 77χρονη ηθοποιός έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνις παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. Η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας λίγο αφότου πληροφορήθηκε τον θάνατο της ηθοποιού προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελό σου, το θείο παίξιμο στους ρόλους σου πώς να το σβήσω από την ψυχή μου…Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα….», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.