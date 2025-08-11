Τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση πως η Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό στους Φούρνους της Ικαρίας.

Η 77χρονη ηθοποιός επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, όταν σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.

Η φίλη της ανησύχησε, όταν εκείνη δεν επέστρεψε, και ενημέρωσε τις Αρχές.

Μόλις πριν από 1μιση μήνα, στις 15 Ιουνίου, η Σοφία Σεϊρλή είχε κάνει την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ως καλεσμένη στο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1 «Τα Τετράγωνα των Αστέρων». Εκεί η αείμνηστη ηθοποιός είχε περιγράψει στη Σμαράγδα Καρύδη και τους άλλους παρευρισκόμενους μία ξεκαρδιστική ιστορία που της είχε τύχει πριν από χρόνια στο κέντρο της Αθήνας.