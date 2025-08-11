Η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της από πνιγμό το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου.

Η 77χρονη ηθοποιός έχασε τη ζωή της στους Φούρνους καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Πριν από δύο χρόνια και κατά τη συμμετοχή της στη σειρά του MEGA «Μαύρο Ρόδο» ως Μοναχή Αυξεντία, η Σοφία Σεϊρλή είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πάμε Δανάη», εξομολογούμενη μεταξύ άλλων το ειδύλλιό της με τον Γάλλο σταρ, Μισέλ Πικολί.

«Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, τρεις φορές πήγε να γίνει και δεν έγινε, νομίζω ότι φοβόμουν τη δέσμευση, ως γνήσιος Τοξότης θέλω την ανεξαρτησία μου. Θα ήθελα μία συμβίωση που ο καθένας θα έχει τον χώρο του και να μην είμαστε και κάθε μέρα μαζί, έμενα αυτό το κάθε μέρα μαζί δεν μου αρέσει. Πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, άλλα δεν το μετάνιωσα καθόλου», δήλωνε τότε η αείμνηστη ηθοποιός.

«Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές η να είστε μαζί στο σπίτι. Με κυνηγούσαν οι άντρες στη ζωή μου, είχα πολλές σχέσεις, άλλα πάντα προστάτευα την προσωπική μου ζωή, ακόμη και με γνωστότατο πρόσωπο κάποτε», είχε παραδεχθεί η Σοφία Σεϊρλή.

«Υπήρξε πράγματι μία σχέση με τον Μισέλ Πικολί, πιτσιρίκα εγώ τότε, εκείνος όχι και μάλιστα μου έλεγε, “εγώ τη μαμά σου έπρεπε να γνωρίσω”. Ήμασταν εγώ εδώ και ο Πικολί στο Παρίσι και κράτησε στο σύνολο δυο χρόνια η σχέση μας. Όταν μου πρότεινε να πάω μαζί του στο Παρίσι, είχα πρεμιέρα στο θεσσαλικό θέατρο και είπα ότι δεν γίνεται να αφήσω την παράσταση. Είπα «όχι» στον Πικολί που τότε ήταν μέγας σταρ και σε μία ζωή στο Παρίσι για να μείνω στην Ελλάδα, γιατί προφανώς φοβήθηκα», είχε αποκαλύψει ακόμα η Σοφία Σεϊρλή στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».