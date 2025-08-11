Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου, καθώς η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου και παραθέριζε.

Η 77χρονη ηθοποιός έχασε τη ζωή της, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνιδα παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. Η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις Αρχές.

Η Σοφία Σεϊρλή, η οποία ενσάρκωσε τον ρόλο της Μοναχής Αυξεντίας στη σειρά «Μαύρο Ρόδο» του Mega, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα», μιλώντας για τις απώλειες που της στοίχισαν.

«Οι απώλειες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς. Ήταν 55 όταν πέθανε και εγώ 34. Έπαιζα στο θέατρο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έμαθα ότι πέθανε η μητέρα μου, νύχτα, βγήκα στο δρόμο και φώναζα, αυτήν την φωνή την κουβαλάω. Την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου, ξύπνησα από ένα δυσάρεστο όνειρο και δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Με το ζόρι σηκώθηκα να ντυθώ. Δέκα χρόνια μετά έχασα τον πατέρα μου και μετά και την αδελφή μου. Το έχω ζήσει αυτό πάρα πολύ», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός για την απώλεια της μητέρας της.