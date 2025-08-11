Θρήνος επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο με την είδηση του θανάτου της Σοφίας Σεϊρλή.

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στη θάλασσα στους Φούρνους Ικαρίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο όπου παραθέριζε.

Η Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά.

Η φίλη της ωστόσο ξεκίνησε να ανησυχεί όταν δεν επέστρεψε ποτέ και έτσι κάλεσε τις Αρχές.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή που πνίγηκε

Η Σοφία Σεϊρλή, γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1947 στον Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ήταν από τις επιτυχημένες ηθοποιούς.

Διακριθείσα ιδιαιτέρως σε μονολόγους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έλαβε μέρος σε αρκετά τηλεοπτικά σίριαλ. Επίσης, ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναριογράφος. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εν συνεχεία συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες Θεατρικές Σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους. Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Η τελευταία της συμμετοχή σε σειρά της τηλεόρασης ήταν στην μεγάλη επιτυχία του MEGA, Μαύρο Ρόδο, όπου υποδύθηκε την Αυξεντία.

Να σημειώσουμε πως ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή, έφερε μνήμες από τον τραγικό θάνατο του 11χρονου γιου του Οδυσσέα Σταμούλη.

Η τραγική ιστορία της ζωής της

Οι απώλειες στη ζωή της Σοφίας Σεϊρλή άρχισαν από νέα ηλικία. Έχασε τη μητέρα της όταν ήταν 55 και η ίδια 34 και της στοίχησε πάρα πολύ.

«Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έμαθα ότι πέθανε η μητέρα μου, νύχτα, βγήκα στο δρόμο και φώναζα, αυτήν την φωνή την κουβαλάω. Την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου, ξύπνησα από ένα δυσάρεστο όνειρο και δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου. Με το ζόρι σηκώθηκα να ντυθώ», είχε εξομολογηθεί η ίδια.

«10 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρα μου, έχασα τον πατέρα μου και μετά την αδελφή μου», είχε αποκαλύψει η Σοφία Σεϊρλή.