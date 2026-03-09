Η Sofia Vergara μαγνήτισε τα βλέμματα στο Παρίσι το βράδυ της Πέμπτης, πραγματοποιώντας μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο θρυλικό Hôtel Costes. Η πρωταγωνίστρια του Modern Family επέλεξε έναν μαύρο δερμάτινο κορσέ με την υπογραφή της Laura Basci, ο οποίος χάρη στη δομημένη γραμμή και το τολμηρό ντεκολτέ του, κολάκευε μοναδικά τη σιλουέτα της.

Η Sofia Vergara συνδύασε το ιδιαίτερο τοπ με μια κομψή βελούδινη φούστα της εταιρείας Cami NYC, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα δερμάτινο παλτό που είχε ριγμένο χαλαρά στους ώμους της, προσθέτοντας έναν αέρα ανεπιτήδευτης πολυτέλειας στην εμφάνισή της.

Ωστόσο, το αξεσουάρ που έκλεψε πραγματικά την παράσταση ήταν η μικρή τσάντα Kelly της Hermès, κατασκευασμένη από γυαλιστερό μαύρο δέρμα αλιγάτορα και διακοσμημένη με χρυσά μεταλλικά στοιχεία. Σύμφωνα με δημοπρασίες πολυτελών ειδών, μια μεταχειρισμένη εκδοχή του ίδιου μοντέλου πωλείται αυτή την περίοδο σε τιμή που φτάνει τα 72.500 δολάρια, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της εμφάνισής της.

Το look της ολοκληρώθηκε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα Aquazzura, αξίας περίπου 1.220 δολαρίων, καθώς και με λαμπερά κοσμήματα: ένα κομψό βραχιόλι, λεπτά κολιέ σε στρώσεις και αρκετά χρυσά δαχτυλίδια που πρόσθεσαν λάμψη στο σύνολο.

Η ηθοποιός φαίνεται να προτιμά ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα πέδιλα με πλατφόρμα, καθώς επέλεξε το ίδιο σχέδιο Aquazzura και στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι, αλλά σε διαφορετικές αποχρώσεις.

Μάλιστα, λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη, είχε επισκεφθεί ξανά το Hôtel Costes για δείπνο, φορώντας έναν μοβ δαντελένιο κορσέ της Laura Basci, τον οποίο συνδύασε με μια μελιτζανί δερμάτινη midi φούστα του οίκου Rokh και ένα ταιριαστό σακάκι από τον οίκο The Andamane.

