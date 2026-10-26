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Η 54χρονη Sofia Vergara και ο 39χρονος Dan Reynolds των Imagine Dragons εθεάθησαν σε δείπνο στο Λος Άντζελες, με τον φακό να τους καταγράφει σε τρυφερές στιγμές.
Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, ο frontman εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εξόδου τους να κρατάει το χέρι της ηθοποιού.
Η Sofia Vergara και ο Dan Reynolds δείπνησαν σε εστιατόριο στο Beverly Hills, έχοντας μαζί τους δύο φίλους, μεταξύ των οποίων ήταν η Anastasia Soare.
Δείτε τις φωτογραφίες:
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Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα διαχυτικοί κατά τη διάρκεια του δείπνου, ενώ κάποια στιγμή αποχώρησαν διακριτικά από την πίσω έξοδο του εστιατορίου.
Ο Dan Reynolds χώρισε πρόσφατα από την ηθοποιό Minka Kelly, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, με τα αίτια που τους οδήγησαν στην απόφαση αυτή να μην έχουν γίνει γνωστά.
Η ηθοποιός είχε παντρευτεί με τον Joe Manganiello και τον Ιούλιο του 2023 επιβεβαίωσε ότι ήταν ελεύθερη. Το πρώην ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του τον Νοέμβριο του 2015 και το 2024 οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό του.
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