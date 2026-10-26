Η 54χρονη Sofia Vergara και ο 39χρονος Dan Reynolds των Imagine Dragons εθεάθησαν σε δείπνο στο Λος Άντζελες, με τον φακό να τους καταγράφει σε τρυφερές στιγμές.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το TMZ, ο frontman εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εξόδου τους να κρατάει το χέρι της ηθοποιού.

Η Sofia Vergara και ο Dan Reynolds δείπνησαν σε εστιατόριο στο Beverly Hills, έχοντας μαζί τους δύο φίλους, μεταξύ των οποίων ήταν η Anastasia Soare.