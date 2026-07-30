Η Sofia Vergara απόλαυσε τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, επιλέγοντας για ακόμη μία χρονιά το κυκλαδίτικο νησί για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Στο πλευρό της βρέθηκε η στενή της φίλη, Μαρίνα Βερνίκου, με τις δύο γυναίκες να περνούν ξέγνοιαστες στιγμές μαζί.

Σε νέες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, φαίνεται ότι απόλαυσαν τη βόλτα τους με πολυτελές γιοτ, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν βουτιές στα καταγάλανα νερά του νησιού.

Η φιλία τους κρατά εδώ και αρκετά χρόνια, παρά το γεγονός ότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους.

Η Μαρίνα Βερνίκου έχει φιλοξενήσει πολλές φορές τη Sofia Vergara στην Ελλάδα και οι δυο τους συχνά μοιράζονται στιγμές από τις κοινές τους καλοκαιρινές αποδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κοινές εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει οι δυο γυναίκες.