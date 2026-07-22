Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα και, όπως φαίνεται, η Μύκονος αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να χαλαρώσει, να διασκεδάσει και να απολαύσει τις ομορφιές του Αιγαίου.

Η διάσημη Κολομβιανή ηθοποιός ταξίδεψε, μετά τα 54α γενέθλιά της στην Ιταλία, στο «νησί των ανέμων», όπου περνά ξέγνοιαστες στιγμές με αγαπημένους φίλους. Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις βραδινές εξόδους της, δίνοντας στους εκατομμύρια followers της μια γεύση από τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα.

Στα στιγμιότυπα, η Σοφία Βεργκάρα εμφανίζεται να διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε γνωστά στέκια της Μυκόνου, χορεύοντας, τραγουδώντας και απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις ελληνικές βραδιές, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα»).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Ανάμεσα στην παρέα της βρισκόταν και η Μαρίνα Βερνίκου, με την οποία η σταρ του Hollywood διατηρεί φιλικές σχέσεις. Οι δύο γυναίκες πόζαραν μαζί, ενώ πέρασαν το βράδυ τους σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου μαζί με φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Βεργκάρα επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές αποδράσεις της. Η βραβευμένη ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Gloria Pritchett στη βραβευμένη σειρά Modern Family, έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για τη χώρα μας και ιδιαίτερα για τα ελληνικά νησιά.

Με τη χαρακτηριστική της ενέργεια, το λαμπερό χαμόγελο και την παρέα καλών φίλων, η Σοφία Βεργκάρα δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών της, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά ότι η Μύκονος παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς των διεθνών αστέρων.

govastiletto.gr – Η Σοφία Βεργκάρα ποζάρει με κόκκινο μαγιό στα 54 της και εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της!