Για την εντυπωσιακή αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη, την οποία συνάντησε ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος με την κάμερα του «Happy Day» στις πρόβες της θεατρικής παράστασης «Η ιδέα της χρονιάς».

Η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να χάσει 36 κιλά, επισημαίνοντας πως το μεγαλύτερό της στοίχημα πλέον είναι να διατηρήσει το αποτέλεσμα και να μην τα ξαναπάρει.

«Έχω διώξει κι άλλο βάρος. Το ζήτημα είναι να χάσω λίγο ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μη τα ξαναπάρω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος που τα διατηρώ. Δε στερούμαι κάτι, αν θελήσω την πάστα, θα την φάω. Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά. Περπάτημα κάνω. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική. Εντάξει, αν θες χρόνο βρίσκεις, αλλά δεν την αγαπάω πολύ τη γυμναστική. Περπατάω πολύ μαζί με τον σκύλο» είπε η ηθοποιός.

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