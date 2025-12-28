Τη θέση της απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Eurovision και τις αποχωρήσεις χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ εξέφρασε η Σοφία Βόσσου. Η γνωστή τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί με το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ, τονίζοντας πως ο διαγωνισμός τραγουδιού θα πρέπει να παραμείνει αυστηρά ένα μουσικό γεγονός.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η Σοφία Βόσσου υπογράμμισε ότι η Eurovision δεν προσφέρεται για πολιτικές αντιπαραθέσεις και δεν θα έπρεπε να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικών μηνυμάτων.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στις χώρες που ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο στην Αυστρία, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, διαφωνεί με τη λογική της συλλογικής ευθύνης, επισημαίνοντας ότι οι λαοί δεν μπορούν να ταυτίζονται με τις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεών τους. Παράλληλα, τόνισε πως η Eurovision είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στη μουσική και όχι στην πολιτική αντιπαράθεση.

Στο μεταξύ, μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, και η Ισλανδία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό. Οι πέντε χώρες επέλεξαν να μη συμμετάσχουν στη φετινή Eurovision, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

