Στον Γιώργο Μαζωνάκη, στην ιδιαίτερη σχέση που έχει με την κόρη της, αλλά και σε ένα δυσάρεστο περιστατικό με ψεύτικες εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρθηκε η Σοφία Βόσσου σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA.

Η τραγουδίστρια μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο γνώριζε από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Αναφερόμενη στην απώλειά του, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα και το ήθος του.

«Έχω στεναχωρηθεί πολύ, τον Γιώργο τον ήξερα καλά από τα ξεκινήματά του. Έχω απέραντη θλίψη, απέραντη στεναχώρια, θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας, πρώτα από όλα για την καλή του ψυχή, την αγνή, για το ήθος του. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Βόσσου αναφέρθηκε στη συνέχεια και στην κόρη της, εξηγώντας πως η μητρότητα αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της προσωπικής, αλλά και επαγγελματικής της πορείας.

«Η κόρη μου έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην καριέρα μου, γιατί το γεγονός ότι είμαι ευλογημένη κι έκανα ένα παιδί, ήταν ένα σημείο αναφοράς. Είναι πολύ σημαντικό να μεγαλώνεις ένα παιδί και να είναι περήφανο για τον γονιό του», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, τέλος, και στις ψεύτικες εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και την παρουσίαζαν ως νεκρή, έχοντας δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Με χιούμορ, αλλά και εμφανή ενόχληση για το περιστατικό, σχολίασε πως πρόκειται για κάτι που μπορεί να επαναληφθεί: «Θα με “πεθάνουν” κι άλλες φορές μέχρι να πεθάνω».

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