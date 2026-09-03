Μια εντυπωσιακή και ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε η Σοφίνα Λαζαράκη από τις διακοπές της στη Σαμοθράκη.

Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση δημοσίευσε στα social media ένα στιγμιότυπο στο οποίο φωτογραφίζεται χωρίς ρούχα μέσα σε μια από τις φυσικές βάθρες του νησιού. Μέσα στο επιβλητικό βραχώδες περιβάλλον με την πυκνή βλάστηση, η ηθοποιός και χορεύτρια μαγνήτισε τα βλέμματα, αποφεύγοντας πάντως να αποκαλύψει ποιος τράβηξε το αισθησιακό αυτό κλικ. κάμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σοφίνα (@sofina__lazaraki)

Ποιος βρίσκεται πίσω από τον φακό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Zafeiriou (@_zafy_)

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχόλιο που συνόδευε τη φωτογραφία, όπου η Σοφίνα Λαζαράκη ανέφερε πως τη λήψη έκανε ένας άντρας με τον οποίο έχει αναπτύξει οικειότητα. Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει κάνει την εμφανισή του και σε παλαιότερες αναρτήσεις της ηθοποιού, με τους δυο τους να συνηθίζουν να απαθανατίζουν ο ένας τον άλλον σε διάφορες στιγμές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σοφίνα (@sofina__lazaraki)

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί και κοινά στιγμιότυπα, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των followers της νεαρής ηθοποιού.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η ίδια δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την σχέση της με τον συγκεκριμένο άντρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilis Zafeiriou (@_zafy_)

Η Σοφίνα Λαζαράκη είναι η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση και του Κωνσταντίνου Λαζαράκη. Είναι χορεύτρια και ηθοποιός, έχοντας ήδη αποκτήσει τηλεοπτική εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Παρθένα Ζωή».

Για αρκετό διάστημα έζησε και εργάστηκε στο εξωτερικό, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και συνεχίσει εδώ την επαγγελματική της δραστηριότητα. Μάλιστα, πρόσφατα έκανε ακόμη μία εμφάνιση που συζητήθηκε, καθώς πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ του Χρήστου Μάστορα για το τραγούδι «Μαργαρίτα».

govastiletto.gr -Σοφίνα Λαζαράκη: Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ του Χρήστου Μάστορα