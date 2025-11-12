Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ματίνα Παγώνη παραχώρησε μια συνέντευξη-εξομολόγηση στην Όλγα Λαφαζάνη και την εκπομπή «Happy Day» του ALPHA.

Η γνωστή γιατρός, που έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε σε δύο πολύ δύσκολες καταστάσεις υγείας που βίωσε στο παρελθόν. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των προβλημάτων, η Ματίνα Παγώνη μοιράστηκε τις προσωπικές της μάχες.

Επιπλέον, μίλησε και για την πορεία της στην τηλεόραση, τονίζοντας πώς η αναγνωρισιμότητα άλλαξε τη ζωή της και πώς διαχειρίστηκε τη δημοσιότητα που ήρθε απροσδόκητα.

«Όταν έγινα γιατρός φοβόμουν τις ασθένειες. Στην πορεία τις αποδέχεσαι. Δεν είμαι τυπική στα check up. Τα αποφεύγω. Έχω περάσει 2 πολύ δύσκολες καταστάσεις υγείας. Η πρώτη σε ηλικία 30 ετών. Φέρθηκα πολύ ψύχραιμα. Ήταν δύσκολη περίπτωση αλλά αντιμετωπίστηκε», ξεκίνησε να αναφέρει στην συνέντευξή της.

«Έχουν γράψει πολλά ψέματα για εμένα. Πρόσφατα διάβασα ότι ήμουν κατά των εμβολίων Δεν απαντάω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει να απαντήσω», ξεκαθάρισε η κα Παγώνη στη συνέχεια.

Ενώ σε σχετική ερώτηση περί ζήλιας από άλλες γυναίκες, απάντησε: «Σαν γυναίκα με έχουν ζηλέψει πολύ στο παρελθόν. Στο μάτι πιστεύω πολύ. Και η θρησκεία πιστεύει. Εγώ πιστεύω στη θρησκεία. Μπορεί να μην πηγαίνω στην εκκλησία αλλά πηγαίνω όποτε θέλω εγώ και ανάβω το κερί μου».

«Με αγκαλιάζει ο κόσμος στο δρόμο και μου λέει ότι με αγαπάει. Είναι πολύ συγκινητικό», αποκαλύπτει.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε τον κύκλο του και έκανε σωστά που αποχώρησε. Δίδαξε τους περισσότερους», απάντησε επίσης σε ερώτηση της Όλγας Λαφαζάνη η Ματίνα Παγώνη.

«Την ημέρα που ανακοινώθηκε το lockdown έβγαινα σε διαφορετική εκπομπή κάθε 10 λεπτά», αποκαλύπτει.

