Τραγικό τέλος βρήκε ο 63χρονος Γερμανός επιχειρηματίας Κλάους Ράντερ (Klaus Rader), συνιδρυτής των γνωστών αλυσίδων εστίασης L’Osteria και Vapiano. Ο γνωστός επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής, όταν το όχημα με το οποίο αγωνιζόταν στο «550 Rally Challenge Mallorca» στη Μαγιόρκα της Ισπανίας εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Ο Klaus Rader οδηγούσε μια Porsche 911 GT3 RS, όταν, υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε από το οδόστρωμα, πέφτοντας σε χαράδρα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, ενώ για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες, με τη συνδρομή ελικοπτέρου λόγω της δύσβατης, ορεινής περιοχής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την έκτη διοργάνωση του 550 Rally Challenge Mallorca, ενός απαιτητικού αγώνα αυτοκινήτων που περιλάμβανε διαδρομές συνολικού μήκους περίπου 563 χιλιομέτρων στους δρόμους της Μαγιόρκα, σε διάστημα αρκετών ημερών. Ο Klaus Rader είχε ασχοληθεί ενεργά με τους αγώνες αυτοκινήτων και το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε διοργανώσεις με οχήματα Porsche.

Η σπαρακτική ανάρτηση της συζύγου του

Πίσω από την επιχειρηματική του πορεία βρισκόταν και η οικογένειά του, με τον Klaus Rader να αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Βικτόρια, 40 ετών, η οποία εργάζεται ως στυλίστρια και μοντέλο, καθώς και τα τέσσερα παιδιά τους. Η είδηση του θανάτου του ήρθε να ανατρέψει με τον πιο σκληρό τρόπο τη ζωή της οικογένειας, η οποία καλείται τώρα να διαχειριστεί μια ξαφνική και ανείπωτη απώλεια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Viky Rader (@vikyrader)

Η Βικτόρια, η οποία έχει περίπου 640.000 ακολούθους στο Instagram, θέλησε να απευθυνθεί δημόσια σε όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης.

«Όπως πολλοί από εσάς μπορεί να διαβάσατε στις ειδήσεις, η ζωή μου άλλαξε για πάντα την περασμένη Παρασκευή», έγραψε στην ανάρτησή της η χήρα του Klaus Rader .

«Είμαι ευγνώμων για κάθε μήνυμα, κάθε ευγενική λέξη και κάθε έκφραση αγάπης και υποστήριξης που μου έχετε στείλει σε αυτή την απίστευτα οδυνηρή περίοδο. Καθώς προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την αδιανόητη τραγωδία, σας ζητώ ευγενικά και με σεβασμό να δείξετε κατανόηση και συμπόνια, επιτρέποντας σε εμένα και τα παιδιά μου να έχουμε την ιδιωτικότητα και τον χώρο που χρειαζόμαστε για να θρηνήσουμε, να επεξεργαστούμε όσα συνέβησαν και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον δρόμο μας μέσα από αυτή τη σπαρακτική στιγμή. Η αγάπη και η υποστήριξή σας σημαίνουν για εμένα περισσότερα απ’ όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. Αυτή τη στιγμή, όμως, το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να μας κάνετε είναι να σεβαστείτε την ανάγκη μας για ησυχία και χώρο, ώστε να θρηνήσουμε ιδιωτικά, ως οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια μαζί

Το ζευγάρι ήταν μαζί επί 16 χρόνια, ενώ τον Ιούνιο του 2026 πραγματοποίησε έναν δεύτερο γάμο στη Μαγιόρκα, στο πλαίσιο μιας πολυήμερης και πολυτελούς γιορτής, έχοντας στο πλευρό του τα τέσσερα παιδιά του, αγαπημένους φίλους και συγγενείς.

Οι δυο τους είχαν παντρευτεί αρχικά με πολιτικό γάμο στα τέλη του 2009, μόλις πέντε μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, αποφάσισαν να γιορτάσουν ξανά την κοινή τους πορεία, με τη Βικτόρια να μοιράζεται πριν από λίγους μήνες φωτογραφίες από τις ξεχωριστές στιγμές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Viky Rader (@vikyrader)

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