Σοκάρει η Αγγελική Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη – «Βρέθηκα στο πάτωμα με μπουνιές και κλωτσιές, υπέφερα»

Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό», όπου έκανε νέες αποκαλύψεις για τη βία που κατήγγειλε ότι έχει βιώσει στο παρελθόν από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, αλλά και για την ψυχολογική πίεση που τη συνοδεύει μέχρι σήμερα. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την έντονη συναισθηματική της φόρτιση, ενώ σε σημεία της συνέντευξης απευθύνθηκε και προσωπικά στον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της κακοποίησης.

Η ίδια ανέφερε ότι περίμενε διαφορετική προσέγγιση, όταν κατέθεσε τη μαρτυρία της, τονίζοντας: «Περίμενα μια διαφορετική αντιμετώπιση, είδα ότι κράτησες μια διαφορετική στάση απέναντί μου. Με εξέπληξες δυσάρεστα. Δεν γνωριζόμαστε, όλα αυτά τα χρόνια πίστευα ότι είσαι ένας άνθρωπος με ευαισθησίες. Όταν μιλάω για κάτι τόσο σκληρό και δύσκολο και κάνω μια προσπάθεια να ξεριζώσω κάτι βαθύ από μέσα μου και να κλείσω μια πληγή, σε βλέπω να λες “αν”, ξέρεις πόσο με τσάντισε; Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου, δεν είχα κάτι να κερδίσω, ίσα-ίσα εκτέθηκα σε όλη την Ελλάδα».

Όμως, η συζήτηση πήρε ακόμη πιο βαριά τροπή, όταν η Αγγελική Ηλιάδη περιέγραψε δύσκολες στιγμές από το παρελθόν της με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, μιλώντας για συνθήκες φόβου και πίεσης που, όπως λέει, την εμπόδιζαν να απομακρυνθεί από μια τοξική κατάσταση: «Όσες φορές προσπάθησα, τη μία μου άρπαξαν το παιδί και μου είπαν “δεν θα το ξαναδείς”, την άλλη μου είπαν “θα κάνουμε αυτό στους γονείς σου”».

Παράλληλα, απάντησε και σε όσους, όπως είπε, προσπάθησαν να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα για τη ζωή της, σημειώνοντας ότι εργάστηκε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και πως δεν ισχύουν όσα έχουν ειπωθεί δημόσια για εκείνη: «Ακούστηκαν πολλά για εμένα, για ευεργετήματα, ότι ήμουν “βασίλισσα” και μου τα πλήρωναν όλα. Όλα τα χρόνια δούλεψα σαν το σκυλί. Έλεγαν ότι πήρα πολύ καλά χρήματα. Δεν τα πήρα ποτέ στα χέρια μου και δεν τα είδα ποτέ», ενώ ξεκαθάρισε ότι έχει κινηθεί ήδη νομικά απέναντι σε όσους τη συκοφαντούν.

Η ίδια συμπλήρωσε: «Μια φορά τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, που ήμουν πεντέμιση μηνών έγκυος, και βρέθηκα στο πάτωμα με μπουνιές και κλωτσιές. Δεν μου προσφέρθηκαν όλα, μου τα πήραν όλα. Είμαι περήφανη που τόλμησα και μοιράστηκα όλα αυτά με τον κόσμο. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έχω ήδη κινηθεί νομικά».

Αναφερόμενη στη δολοφονία του πρώην συντρόφου της, Μπάμπη Λαζαρίδη, η ίδια δήλωσε ότι δεν ένιωσε λύτρωση, αλλά συνέχισε να κουβαλά πόνο για πολύ καιρό μετά: «Δεν αισθάνθηκα λύτρωση. Εκείνη τη στιγμή υπέφερα και για πολλά χρόνια αργότερα».

