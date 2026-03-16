Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τη σκληρή κακοποίηση που υπέστη από τον σύντροφό της, Μπάμπη Λαζαρίδη, στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα, που θα ανέβει στο YouTube την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι υπέφερε για πέντε χρόνια από ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, ενώ φοβόταν να μιλήσει λόγω της ασφάλειας του παιδιού της: «Ήμουν περιορισμένη και ζούσα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μίλησα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το παιδί μου ήταν μικρό. Τώρα που έχει μεγαλώσει, μου είναι πιο εύκολο να μοιραστώ αυτά που πέρασα. Σιγά-σιγά, ο άλλος σου παίρνει κομματάκι-κομματάκι την ελευθερία σου και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα».

Στη συνέχεια εξήγησε πως οι απειλές και ο φόβος για το παιδί της, την εμπόδιζαν να φύγει από τη σχέση: «Ήμουν μόλις 24 χρονών και φοβόμουν για το παιδί στην κοιλιά μου. Κάθε προσπάθεια να φύγω, συνοδευόταν από απειλές. Ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση».

Η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε επίσης, στον τρόπο με τον οποίο οι θύτες συχνά προσπαθούν να επανεντάξουν το θύμα μέσω συγγνώμης και συναισθηματικής πίεσης: «Στην αρχή σε χτυπούν, μετά πέφτουν στα γόνατα και ζητάνε συγγνώμη. Και πέφτεις στην παγίδα, ελπίζοντας ότι δεν θα ξαναγίνει. Αλλά όταν ένας άντρας σηκώσει μια φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει ξανά. Τέλος».

Με αυτή τη συγκλονιστική εξομολόγηση, η Αγγελική Ηλιάδη μοιράστηκε για πρώτη φορά τη δική της εμπειρία, 18 χρόνια μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, επισημαίνοντας τα τραγικά ψυχολογικά και συναισθηματικά βάρη που κουβαλάει κάθε θύμα κακοποίησης.

Govastiletto.gr – Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου»