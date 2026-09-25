Συγκινημένη μίλησε η Άννα Πρέλεβιτς για την πρόωρη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών της, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγον τοκετό, καθώς μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους των μωρών.

Η κόρη του Μπάνε Πρέλεβιτς μίλησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και εξήγησε πως επέλεξε να κρατήσει την εγκυμοσύνη και τη γέννηση των παιδιών της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι να βεβαιωθεί ότι τα δίδυμα ήταν καλά στην υγεία τους.

«Πήρα 14 κιλά, αλλά γέννησα πρόωρα. Θα έπαιρνα κι άλλα. Αλλά μου έφυγαν αμέσως. Είχα γεννήσει αρκετά πρόωρα, στις 33 εβδομάδες και τρεις μέρες. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι όλα θα πάνε καλά με τα κορίτσια. Είχα λίγο άγχος, οπότε ήθελα να ξέρω ότι ήταν όλα καλά και με το που μας έδωσαν το οκ ότι τα κορίτσια μπορούσαν να γυρίσουν σπίτι, το μοιράστηκα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως το ένα κοριτσάκι γεννήθηκε με βάρος δύο κιλά και το δεύτερο με 1.800 γραμμάρια. Οι δύο μικρές χρειάστηκε να παραμείνουν στη μονάδα για περίπου δύο εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο η ίδια μπορούσε να τις ταΐζει.

«Τις πήρα αγκαλιά μετά από δύο εβδομάδες. Μπορούσαμε να τις ταΐζουμε στη μονάδα. Ήταν τόσο μικρές που δεν ήξερα πώς να τις πιάσω», εξομολογήθηκε.

Η Άννα Πρέλεβιτς δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν αναφέρθηκε στις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση των παιδιών της. Όπως περιέγραψε, δεν μπόρεσε να τις κρατήσει αμέσως στην αγκαλιά της, καθώς χρειάστηκε να μεταφερθούν στη μονάδα.

«Με το που γεννήθηκαν μπορούσα να δώσω μόνο ένα φιλάκι. Έδωσα ένα φιλάκι στο κεφαλάκι τους. Έπρεπε να μπουν στη μονάδα, οπότε δεν είχα αυτό το πρώτο άγγιγμα και την πρώτη αγκαλιά. Ήταν πολύ μικρούλια», συμπλήρωσε.

«Έπρεπε να γεννήσω εκτάκτως γιατί μειωνόταν το αμνιακό υγρό στους σάκους… Συγκινούμαι τώρα που το σκέφτομαι…Όλα καλά. Δεν το έχω συζητήσει πολύ καιρό και τώρα κάπως… Είμαι τυχερή, πολύ τυχερή», δήλωσε συγκινημένη.

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