Η Έλενα Ακρίτα έκανε, το πρωί του Σαββάτου 24/1, μια συγκλονιστική δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Ακρίτα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια προσωπική ιστορία της, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε κάνει άμβλωση.

«Έχω κάνει έκτρωση, όταν ακόμα ήταν παράνομες. Ήμουν πρωτοετής στο πανεπιστήμιο. Η εγκυμοσύνη μου δεν ήταν προϊόν βιασμού, κάθε άλλο παρά. Δύο νέα ερωτευμένα παιδιά είμαστε, άπειρα και αδημιούργητα.

Αν είχα άλλη μάνα, η μοίρα μου θα ήταν το μαχαίρι ενός σκιτζή γιατρού σε κάποιο βρόμικο δωμάτιο. Το γεγονός ότι βρέθηκα σε οργανωμένο μαιευτήριο – έκανα εισαγωγή με ψεύτικο ιατρικό ιστορικό – στα χέρια εξαιρετικού γυναικολόγου, οφείλεται σε αυτή την σπάνια γυναίκα. Που, αν και ζούσαμε σε σκοτεινές εποχές, δεν με έκρινε δεν με κατέκρινε, αντίθετα άνοιξε την αγκαλιά της για το παιδί της που πονούσε κι αισθανόταν μόνο και τρομαγμένο.

Έχουν περάσει δεκαετίες από την δική μου εμπειρία. Και τώρα την ίδια απόφαση θα έπαιρνα. Όμως και σήμερα, όποτε περνάω έξω από το συγκεκριμένο μαιευτήριο σφίγγεται η καρδιά μου. Ακόμα και σήμερα υπολογίζω την ηλικία του αν είχε γεννηθεί. Ακόμα και σήμερα αναρωτιέμαι τι θα είχε κάνει στη ζωή του. Ακόμα και σήμερα δεν το έχω ξεπεράσει. Κι ούτε πρόκειται», έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Ακρίτα.

Στην ίδια δημοσίευση, η Έλενα Ακρίτα έγραψε στα σχόλια: «Και για να μη γίνουν παρεξηγήσεις. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση αγωνιστήκαμε χρόνια για να το διεκδικήσουμε και να το πετύχουμε. Το σώμα μας είναι δικό μας και μόνο δικό μας. Μια άμβλωση μπορεί να προκαλεί ανακούφιση, οδύνη, αδιαφορία ή ό,τι άλλο ανάλογα με την περίπτωση και τις ειδικές συνθήκες. Όλα απολύτως δεκτά και σεβαστά. Εδώ μοιράζομαι τη δική μου εμπειρία. Και μόνον».

«Για όποιον δεν κατάλαβε, εδώ καταθέτω την δική μου εμπειρία. Και παρά το ψυχικό κόστος, ξέρω ότι τότε πήρα τη σωστή απόφαση», έγραψε επίσης στα σχόλια.

Δείτε την ανάρτησή της:

