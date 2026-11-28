Η Μαρία Αντωνά έκανε, το πρωί του Σαββάτου 28/11, μέσα από την εκπομπή «Mega Non Stop», μια προσωπική αποκάλυψη με αφορμή ένα ρεπορτάζ για τις διαρρήξεις στα Γλυκά Νερά.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι παλαιότερα ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, επιτήδειοι είχαν εισβάλλει μέσα με λοστό κάτι που της είχε δημιουργήσει τεράστιο σοκ.

«Το έχω βιώσει αυτό που λέτε, να βρίσκομαι μέσα στο σπίτι και να μπαίνει άνθρωπος με λοστό μέσα. Δεν μπορείς μετά να ηρεμήσεις ούτε να μείνεις στον ίδιο χώρο», απκάλυψε η Μαρία Αντωνά.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε η Μαρία Αντωνά:

govastiletto.gr – Μαρία Αντωνά & Γιώργος Λιάγκας: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισαν στο σπίτι τους