Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ξεκινά η εκδίκαση της υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, με πρωταγωνιστές τον Κώστα Δόξα και τη Μαρία Δεληθανάση.

Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε στα δικαστήρια μετά από σειρά αναβολών που μεσολάβησαν το προηγούμενο διάστημα. Αντικείμενο της σημερινής διαδικασίας είναι η μήνυση που είχε καταθέσει η Μαρία Δεληθανάση εναντίον του πρώην συζύγου της, Κώστα Δόξα, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση αναμένεται να ρίξει φως στις καταγγελίες της Μαρίας Δεληθανάση και να κρίνει τις κατηγορίες που βαραίνουν τον τραγουδιστή.

Οι πρώτες δηλώσεις της Μαρίας Δεληθανάση έξω από τα δικαστήρια

Η Μαρία Δεληθανάση λοιπόν, συνάντησε έξω από την δικαστική αίθουσα την κάμερα της εκπομπής Buongiorno του MEGA και παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις της έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, λέγοντας με έντονο τόνο: «Όλα φανούν στο δικαστήριο, δεν έχω κάτι παραπάνω να δηλώσω. Το μόνο που θέλω να πω και να δηλώσω είναι ένα μήνυμα που έλαβα από μια κοπέλα, στήριξης: “καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην δίκη, για όλες όσες φοβηθήκαμε και δεν μιλήσαμε”. Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές εγώ και οι μάρτυρές μου, είναι μια τακτική αυτή. Θέλω να δικαιωθώ. Υπάρχουν φωτογραφίες και αποδεικτικά στοιχεία. Η σχέση με το παιδί είναι καλή, εγώ επιλέγω να μην βγαίνω στα κανάλια και κλείνω την τηλεόραση στο σπίτι. Το παιδί πλέον είναι μεγάλο και καταλαβαίνει, δεν βγάζω φωτογραφίες του παιδιού στα social media».

