Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Status στο Astra Tv και παραχώρησε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον παρουσιαστή Κωνσταντίνο Καμμέρα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους, η ίδια αναφέρθηκε σε ένα σοκαριστικό περιστατικό.

Όπως είπε, σε νεαρή ηλικία δεχόταν κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική παρενόχληση από έναν συνεργάτη του πατέρα της, Αλέξανδρου Λυκουρέζου. Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ανέφερε πως δεν είχε μιλήσει ποτέ γι’ αυτό στους γονείς, καθώς θεωρούσε ότι δεν θα τη πιστέψουν.

«Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ και γω ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια».

«Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι μας και πάντα δεν μ’ άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το ‘χει κάνει σε άλλα κορίτσια, γενικά όμως είχε πολύ έντονη παρουσία και προς τον πατέρα μου. Τον πίεζε να βάλει το παιδί του σε δουλειά, παρόλο που εκείνο ήταν ατάλαντο, γενικότερα ήταν πολύ πιεστικός και ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείο», κατέληξε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, σοκάροντας με την εξομολόγησή της.

