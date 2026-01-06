Η Σοφία Βόσσου μίλησε για μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν έφτασε να ζυγίζει μόλις 37 κιλά και ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν φοβήθηκε για τη ζωή της.

Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε εκείνη την εμπειρία ως «μάθημα ζωής», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη δύναμη που της έδωσε η κατάσταση.

Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η Βόσσου δήλωσε: «Δεν φοβήθηκα ποτέ. Είχα πάρα πολλή δύναμη. Όλη αυτή η περίοδος ήταν για εμένα μάθημα ζωής και ευχαριστώ τον Θεό που μου την έδωσε. Γιατί να φοβηθώ, όταν δίπλα μου υπήρχαν άνθρωποι με καρκίνο;».

Περιέγραψε τη διαδικασία που πέρασε, με χειρουργείο και ορμονική θεραπεία που επηρέασε τη γεύση της και δυσκόλευε την διατροφή της, καθώς και την ταλαιπωρία που κράτησε έναν χρόνο.

Η τραγουδίστρια μίλησε επίσης για τη στάση της απέναντι στον χρόνο και στις αισθητικές επεμβάσεις, επισημαίνοντας: «Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων, στο μέτρο και τον βαθμό που δεν αλλοιώνεσαι».

Η Σοφία Βόσσου, με ειλικρίνεια και αυτογνωσία, μοιράστηκε τόσο τις δυσκολίες, όσο και την ωριμότητα που απέκτησε μέσα από αυτές τις εμπειρίες, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και αποδοχής.

