Ο Akylas, ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto», μίλησε για την ομοφοβική επίθεση που δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη, μοιράζοντας τη δική του εμπειρία με ανοιχτό και ειλικρινές τρόπο.

Σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4», ο τραγουδιστής θυμήθηκε τα δύσκολα σχολικά χρόνια, παρατηρώντας ότι: «Πιο δύσκολα πέρασα νομίζω στο Δημοτικό, επειδή μπορεί να ήμουν λίγο το πιο “περίεργο” παιδάκι. Τα παιδιά, όσο πιο μικρά είναι, μπορεί να μην έχουν τόση ενσυναίσθηση ώστε να καταλάβουν ότι κάτι που λένε, μπορεί να πληγώσει τον άλλον».

Σχετικά με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Akylas περιέγραψε συγκλονισμένος: «Είχα μιλήσει για ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Είχε συμβεί μια ομοφοβική επίθεση. Μας έδιωχναν και μας έπιαναν τις μπλούζες μας. Ήταν πολλά άτομα. Θυμάμαι ότι τρέχαμε να ξεφύγουμε. Απλά μετά τρέχαμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω μας. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε από εκείνον τον δρόμο, γιατί σου “μένει”».

Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε επίσης, την καθημερινή αγωνία που βιώνει ακόμα και σε μικρές στιγμές: «Και στον Ηλεκτρικό έχει τύχει να μπω, να φοράω τα ακουστικά μου και η δίπλα παρέα να σχολιάζει, κι εγώ να κάνω ότι δεν ακούω τίποτα, ενώ μέσα μου φοβάμαι. Φοβάσαι κιόλας και λες “τώρα θα βγω, θα μου την πέσουν, τι θα γίνει τώρα;”».

Η μαρτυρία του Akylas φέρνει στο φως τις δυσκολίες και τους φόβους που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα στην καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα δείχνει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του τραγουδιστή, που συνεχίζει να προχωράει με θάρρος στη ζωή και στη μουσική του καριέρα.

