Ο Αλέξανδρος Παρθένης έκανε σοκαριστικές αποκαλύψεις στην εκπομπή «Νωρίς-νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, μιλώντας για έναν σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε πριν από κάποια χρόνια.

«Ήταν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο χειρουργείο στον αυχένα μου», εξήγησε ο ηθοποιός και πρώην μοντέλο, προσθέτοντας ότι η επέμβαση διήρκησε πολλές ώρες και η επικινδυνότητά της ήταν ιδιαίτερα υψηλή.

«Το καθησυχαστικό ήταν ότι ο γιατρός ήξερε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει, κάτι που με έκανε να νιώσω λίγο πιο ήρεμος. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά», είπε.

Ο Παρθένης περιέγραψε πως όλα ξεκίνησαν από μια βουτιά που έκανε από ψηλό βράχο, η οποία οδήγησε σε δισκοκήλη στον πέμπτο και έκτο αυχενικό σπόνδυλο.

Η πίεση των νεύρων προκάλεσε σταδιακή ακινητοποίηση της αριστερής πλευράς του σώματός του, ενώ το 2009 εκδηλώθηκε μια σοβαρή κρίση που κατέστησε αναγκαία την πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η διαδικασία ήταν επικίνδυνη, αλλά καθοριστική για την αποκατάσταση της υγείας του, και σημείωσε ότι πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως τον κίνδυνο.

