Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Για άγνωστες πτυχές της ζωής του μίλησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ανοίγοντας την καρδιά του και περιγράφοντας με ειλικρίνεια τις πιο σκοτεινές στιγμές που έζησε λόγω της εξάρτησής του από τις ουσίες, αλλά και τον δύσκολο δρόμο προς την απεξάρτηση.

Ο γνωστός σεφ αποκάλυψε ότι η είσοδός του στην τηλεόραση έγινε εντελώς τυχαία. «Η τηλεόραση προέκυψε από συγκυρία. Η παραγωγή του MasterChef έκανε συνεντεύξεις σε όσους είχαμε Χρυσό Σκούφο. Δεν ήμουν στην αρχική τριάδα, μπήκα μια μέρα πριν το πρώτο γύρισμα», εξήγησε.

Παραδέχτηκε, μάλιστα, πως η τηλεόραση τον βοήθησε σημαντικά οικονομικά: «Με βοήθησε να βγάλω χρήματα που διαφορετικά δεν θα τα είχα ποτέ. Πια είμαι ήρεμος, χαζομπαμπάς και χαίρομαι τη ζωή. Ποτέ δεν “κέρδισα” γυναίκα με το φαγητό μου — μόνο με τον χαρακτήρα μου».

Μιλώντας για τα χρόνια της εξάρτησης, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δεν έκρυψε τίποτα: «Ήμουν περίπου 16 όταν ξεκίνησε όλο αυτό και κράτησε μέχρι τα 30 μου. Στο τέλος είχα φτάσει 60 κιλά. Είχα πιάσει πάτο, όλοι είχαν απομακρυνθεί. Τρεις φορές έφτασα κοντά στον θάνατο από υπερβολική δόση, αλλά ευτυχώς ήταν άνθρωποι δίπλα μου που με μετέφεραν στο νοσοκομείο».

Όπως είπε, οι απώλειες που βίωσε ήταν τεράστιες: «Έχασα οικογένεια, φίλους, σπίτι… τα πάντα. Προσπαθούσαν να με βοηθήσουν, αλλά δεν άκουγα κανέναν. Η αποτοξίνωση είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Είναι ένας δρόμος μοναχικός — και τότε δεν ήθελα κανέναν δίπλα μου».

Ο σεφ ολοκλήρωσε λέγοντας πως, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του και σήμερα απολαμβάνει μια ζωή γεμάτη σταθερότητα, αγάπη και νόημα.