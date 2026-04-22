Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του MEGA βρέθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου ο Παύλος Σταματόπουλος, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπου μίλησε τόσο για την επαγγελματική του πορεία, όσο και για τις συνεργασίες που τον σημάδεψαν.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης αναφέρθηκε στα χρόνια της συνεργασίας του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, σημειώνοντας πως τα τελευταία χρόνια θεωρεί ότι διανύει μια ιδιαίτερα σταθερή και δημιουργική περίοδο.

Παράλληλα, μίλησε για τη μακρά επαγγελματική του διαδρομή, αναφέροντας συνεργασίες με γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης, όπως η Ελένη Μενεγάκη, η Ναταλία Γερμανού, η Ρούλα Κορομηλά, ο Πέτρος Κωστόπουλος και άλλοι, επισημαίνοντας τις διαφορετικές εμπειρίες που αποκόμισε από κάθε project.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Σίσσυ Χρηστίδου, την οποία περιέγραψε ως παρουσιάστρια με σημαντική εξέλιξη μέσα στα χρόνια, τονίζοντας πως πλέον αντιμετωπίζει τη δουλειά της με μεγαλύτερη ωριμότητα και επαγγελματισμό.

Ωστόσο, δεν δίστασε να αποκαλύψει και μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της καριέρας του. Όπως ανέφερε, μια από τις πιο πιεστικές συνεργασίες του ήταν με τον Πέτρο Κωστόπουλο, σε μια φάση όπου είχε αναλάβει ταυτόχρονα πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η ένταση εκείνης της περιόδου, όπως είπε, τον οδήγησε ακόμη και στο νοσοκομείο: «Ήταν μια περίοδος μεγάλης πίεσης, έφτασα να νιώθω ότι δεν βλέπω καλά και χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με χιούμορ, αλλά και ειλικρίνεια το τότε στρες.

