Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Σταμάτης Φασουλής μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν προσπαθούσε να ενταχθεί σε κοινωνικές καταστάσεις που του ήταν ξένες και στρεσογόνες.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, αποκάλυψε πως μεταξύ 30 και 40 ετών κατανάλωνε καθημερινά αλκοόλ, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αίσθηση απομόνωσης και την ανασφάλεια που τον κυρίευε.

«Ήμουν πολύ ανασφαλής. Σε μεγάλες παρέες δεν ένιωθα άνετα. Έπινα για να αντέξω τον κόσμο, αλλά τώρα έχω αφήσει το ποτό πίσω μου», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως εδώ και 20 χρόνια δεν πίνει καθόλου, παρά μόνο λίγο κρασί σπάνια.

Ο Σταμάτης Φασουλής περιέγραψε με ένταση την εμπειρία του: καθημερινά συμμετείχε σε κοινωνικές εκδηλώσεις με ένα ουίσκι ή βότκα στο χέρι, λέγοντας και κάνοντας πράγματα που πλέον του φαίνονται αστεία ή ακατανόητα.

«Ήθελα να υπάρξω σε έναν κόσμο που δεν άντεχα. Έπρεπε να το καταφέρω τεχνητά, καταφεύγοντας στο ποτό ή μιλώντας ασταμάτητα για τα πάντα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανασφάλεια δεν έχει να κάνει με αποδοχή από τους άλλους, αλλά με την προσωπική αίσθηση του ανήκειν.

Σήμερα, ζει πιο ήρεμα και απολαμβάνει τις μικρές κοινωνικές συναναστροφές με λίγους φίλους, έχοντας αφήσει πίσω του τα χρόνια της εξάρτησης από το αλκοόλ και της ψυχικής πίεσης.

