Ο Τρύφωνας Σαμαράς προτιμά να τον απατούν και να μην το ξέρει, υποστηρίζοντας ότι εάν γνωρίζει τι συμβαίνει, αλλάζει συμπεριφορά και «μεταμορφώνεται σε Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ».

Ο κομμωτής σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, απάντησε σε γρήγορες ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και εκείνη για την απιστία. Παράλληλα, απάντησε για τις αναρτήσεις που έκανε πρόσφατα ο Βασίλειος Κωστέτσος για τη Βίκυ Καγιά, καθώς και για τον ρόλο που θα έχει στο «Μεγάλο Παζάρι».

«Να σε απατούν και να μην το ξέρεις ή να το μάθεις από το Instagram;» ήταν η ερώτηση που δέχτηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς, με τον ίδιο να απαντά χαρακτηριστικά: «Να με απατούν και να μην το ξέρω καλύτερα, γιατί άμα το ξέρω γίνομαι Σβαρτζενέγκερ».

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Στην ερώτηση «Μπότοξ ή φίλτρα στο Instagram» ο κομμωτής δήλωσε ότι προτιμά τη φυσική ομορφιά: «Τίποτα από τα δύο, φυσικότητα», είπε.

«Ραντεβού με πρώην ή με τον χειρότερό σου εχθρό;», ήταν μια από τις επόμενες ερωτήσεις, με τον Τρύφωνα Σαμαρά να δηλώνει με χιούμορ: «Με πρώην καλέ, χαζός είμαι;».

Σχετικά με τη συμμετοχή του στο «Μεγάλο Παζάρι», ο ίδιος εξήγησε ότι θα αναλάβει τον ρόλο του Ζονγκ, ωστόσο ακόμα δεν γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες: «Ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω ως Ζονγκ, γιατί δεν έχω κάνει πρόβα. Μόνο ο Κοκλώνης τα ξέρει αυτά. Δεν με αφήνει να συζητήσω, μου λέει “θα είσαι ο Ζονγκ, τελείωσε”. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τσαλακωθώ. Εδώ τσαλακώνομαι σε άλλα, εδώ δεν θα τσαλακωθώ; Το μόνο που με θλίβει είναι ότι όταν θα βγαίνω εγώ, θα χάνουν», είπε.

Τέλος, όσον αφορά στις αναρτήσεις του Βασίλειου Κωστέτσου για τη Βίκυ Καγιά, που αφορούν σε δήλωση του μοντέλου κατά την οποία υποστήριξε ότι η Ναόμι Κάμπελ της είχε «κλέψει» τα ρούχα που θα φορούσε σε επίδειξη επειδή δεν της άρεσαν τα δικά της, επισήμανε ότι δεν ασχολείται με αυτά: «Δεν μου αρέσει εμένα να ανακατεύομαι και να μιλάω στα social επί παντός επιστητού. Του Βασίλειου του αρέσει».

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