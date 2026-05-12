Σε προσωρινή αναστολή της προβολής του Survivor προχώρησε ο ΣΚΑΪ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με την Acun Medya, ο παίκτης παρασύρθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Ο Γιώργος Λιανός, φανερά συγκλονισμένος, βρίσκεται στο πλευρό του, γεγονός που τον κράτησε εκτός της ραδιοφωνικής του εκπομπής στον Sfera το πρωί της Τρίτης.

