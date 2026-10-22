Μια δυσάρεστη περιπέτεια είχε ο Γιώργος Τσαλίκης την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, όταν άγνωστος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό του. Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram πλάνα από το σπασμένο τζάμι και τα θραύσματα στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ αμέσως μετά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για το συμβάν.

Παρά την αναστατώση, ο καλλιτέχνης έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου για τις εμφανίσεις του μαζί με τον Διονύση Σχοινά, τηρώντας τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις προτού μεταβεί στην Ασφάλεια για την υποβολή μήνυσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

«Φυσικά και τρόμαξα και θορυβήθηκα, αλλά σεβόμενος την προκαθορισμένη συνέντευξη Τύπου περίμενα στωικά για να πάω στην Ασφάλεια», δήλωσε. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε, ωστόσο, σε ένα σχόλιο που έλαβε και το οποίο τον έκανε να αναρωτηθεί εάν το περιστατικό θα μπορούσε να συνδέεται με όσα έχει πει δημόσια υπέρ του Κωνσταντίνου Αργυρού.

«Δεν θα πω κάτι, ούτε πιστεύω ότι ήταν αυτός ο σκοπός, ούτε δεν πιστεύω. Θα σας διαβάσω ένα σχόλιο που μου έγραψε ένας συνάνθρωπός μας μετά από αυτό: “Δεν πειράζει, σου ξέφυγε κάτι για τον φίλο σου τον τραγουδιστή στο Παρίσι. Μην το ξανακάνεις”», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον Τάκη Ζαχαράτο

Ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρθηκε και στην υπόθεση Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι βιντεοσκοπήθηκε χωρίς να το γνωρίζει και ότι στη συνέχεια δέχτηκε επικρίσεις. «Πήγα ξημερώματα μόνος μου στο μνήμα του Μαζωνάκη, με τράβηξαν εν αγνοία μου και μετά με έλεγαν ξεφτιλισμένο. Με πειράζει η υπερβολή, ότι κάποιοι στοχοποιούνται και κάποιοι στο απυρόβλητο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σχολίασε τη στάση του Τάκη Ζαχαράτου, κάνοντας αναφορά στη σάτιρα που έκανε το τελευταίο διάστημα στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην κατοπινή συναισθηματική αντίδρασή του. «Μου έκανε εντύπωση που ο Τάκης Ζαχαράτος τον σατίριζε και τον παρουσίαζε σαν τελειωμένο τόσα χρόνια και μετά βγήκε συντετριμμένος. Ο ίδιος ο Γιώργος είχε πει ότι δεν του άρεσε η σάτιρα», δήλωσε κλείνοντας ο Γιώργος Τσαλίκης.

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