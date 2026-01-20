Ο Brooklyn Beckham έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, ξέσπασε ανοιχτά εναντίον των γονιών του.

Ο μεγαλύτερος γιος του David και της Victoria Beckham, μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρθηκε για πρώτη φορά με σαφήνεια στη βαθιά και μακροχρόνια κρίση που υπάρχει στη σχέση τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει καμία πρόθεση να υπάρξει επανασύνδεση ή συμφιλίωση.

Στο μήνυμά του, ο Brooklyn Beckham εξαπέλυσε σοβαρές κατηγορίες κατά των γονιών του, υποστηρίζοντας ότι από την αρχή επιχείρησαν να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Nicola Peltz. Παράλληλα, τους κατηγόρησε ότι γύρισαν τα αδέλφια του εναντίον του, ενώ δεν δίστασε να στραφεί προσωπικά και κατά της μητέρας του, αποκαλύπτοντας πως στη γαμήλια δεξίωση χόρεψε πάνω του με τρόπο που χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανάρμοστο».

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του Brooklyn Beckham:

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για ορισμένα από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί.

Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου διαμόρφωναν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας.

Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν σταθερό στοιχείο της ζωής στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, συχνά εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιτρίνα τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως.

Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν ακόμη από τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει. Η μητέρα μου ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη δημιουργία του νυφικού της Nicola, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει με άλλο φόρεμα. Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο μας, οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ από τα δικαιώματα στο όνομά μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά. Ήταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε την πληρωμή και από τότε δεν μου φέρθηκαν ποτέ με τον ίδιο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει “κακό” επειδή η Nicola κι εγώ επιλέξαμε να έχουμε στο τραπέζι μας τη γιαγιά μου, Σάντρα, και τη γιαγιά της Νίκολα, τη Ναούνι, καθώς και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους. Και οι δύο γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου κοντά στο δικό μας. Το βράδυ πριν από τον γάμο, μέλη της οικογένειάς μου μου είπαν ότι η Νίκολα “δεν είναι αίμα” και “δεν είναι οικογένεια”.

Από τη στιγμή που άρχισα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου απέναντι στην οικογένειά μου, δέχομαι αδιάκοπες επιθέσεις από τους γονείς μου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες διοχετεύονται στον Τύπο κατ’ εντολή τους. Ακόμη και τα αδέλφια μου στάλθηκαν να μου επιτεθούν στα social media, πριν τελικά με μπλοκάρουν το περασμένο καλοκαίρι. Η μητέρα μου καπέλωσε τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες σε ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης.

Μπροστά στους 500 καλεσμένους του γάμου μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα ρομαντικά με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε πάνω μου με εντελώς ακατάλληλο τρόπο, μπροστά σε όλους. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας για να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και ντροπή.

Η σύζυγός μου έχει αντιμετωπιστεί με έλλειψη ασέβειας από την οικογένειά μου, όσο κι αν προσπαθήσαμε να ενωθούμε ως ένα. Η μητέρα μου έχει επανειλημμένα προσκαλέσει γυναίκες από το παρελθόν μου στη ζωή μας, με τρόπους που ξεκάθαρα είχαν στόχο να μας κάνουν και τους δύο να νιώσουμε άβολα.

Παρόλα αυτά, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα μου και αγνοηθήκαμε για μία εβδομάδα, περιμένοντας στο ξενοδοχείο μας να κανονίσουμε χρόνο μαζί του. Αρνήθηκε κάθε μας προσπάθεια, εκτός αν γινόταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερες παντού. Όταν τελικά δέχτηκε να με δει, έθεσε ως όρο να μην προσκληθεί η Nicola. Ήταν χαστούκι στο πρόσωπο.

Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το brand Beckham έρχεται πρώτο. Η “αγάπη” της οικογένειας κρίνεται από το πόσο ανεβάζεις στα social media ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να ποζάρεις σε μια οικογενειακή φωτογραφία, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων. Για χρόνια κάναμε τα πάντα για να είμαστε παρόντες και να στηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και κάθε δραστηριότητα προβολής, για να δείχνουμε την “τέλεια οικογένειά” μας.

Όμως τη μία φορά που η σύζυγός μου ζήτησε τη στήριξη της μητέρας μου για να σωθούν εκτοπισμένα σκυλιά κατά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, εκείνη αρνήθηκε. Η αφήγηση ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντεστραμμένη. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήμουν εγώ αυτός που ελεγχόταν από τους γονείς του.

Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και έχω βρει γαλήνη και ανακούφιση. Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια».

govastiletto.gr – Brooklyn Beckham: Η πρώτη του αντίδραση στις φήμες για ρήξη με την οικογένειά του