Βαρύ πένθος βιώνει ο Σωκράτης Αλαφούζος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία και αποκάλυψε πως η αγαπημένη του μητέρα «έφυγε» την ίδια μέρα που ο ίδιος επέστρεψε από την Αμερική.

«Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα…Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι», ενημέρωσε ο Σωκράτης Αλαφούζος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Socrates Alafouzos (@sokratis_alafouzos)

Ο Σωκράτης Αλαφούζος που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη σημασία της οικογένειας και των στενών του δεσμών, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει δημόσια προσωπικές του απώλειες.

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