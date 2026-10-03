Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση έκανε ο Σωκράτης Αλαφούζος ανήμερα των γενεθλίων του, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια άγνωστη, μέχρι σήμερα, ιστορία, πριν από τη γέννησή του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η μητέρα του, όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος, είχε σκεφτεί να μην προχωρήσει την εγκυμοσύνη, καθώς οι συνθήκες που αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή ήταν δύσκολες. Τελικά, αποφάσισε να τον κρατήσει και, όπως γράφει ο ίδιος, του χάρισε όλη την αγάπη της.

«Θα μπορούσα να μην είχα έρθει σε αυτό τον κόσμο»

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο Σωκράτης Αλαφούζος μίλησε για την αξία της ζωής και την ευγνωμοσύνη που νιώθει για κάθε μέρα που περνά.

«Γενέθλια και ευγνωμοσύνη…✨Η μανούλα μου όταν έμεινε έγκυος σκέφτηκε να με ρίξει, μια και η πραγματικότητα της ήταν δύσκολη και ο πατέρας μου έκανε τις Δον Κιχωτικές του περιπέτειες.

Έκανε κάποιες ερασιτεχνικές προσπάθειες, που ευτυχώς δεν πέτυχαν και πήρε την απόφαση να με κρατήσει και μου έδωσε όλη την αγάπη που είχε.

Στιγμές σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να μην είχα έρθει σε αυτό τον κόσμο και αυτή η συνειδητοποίηση με έκανε να αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη για κάθε μέρα που ζω.», σημείωσε.

Το μήνυμα για την ευγνωμοσύνη και τη ζωή

Στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για τη σημασία του να αναγνωρίζουμε όσα έχουμε και να ζούμε στο παρόν, περιγράφοντας την ευγνωμοσύνη ως μια σημαντική πηγή χαράς.

«Πιστεύω ότι η δύναμη της ευγνωμοσύνης είναι ίσως η πιο δυνατή πηγή ευτυχίας, που μας κάνει να εκτιμούμε και να ζούμε το Τώρα και όλα όσα η ζωή μας έχει δώσει. Και πάντα να κοιτάμε προς το φως. ☀️Τότε οι σκιές θα μένουν πίσω μας.

Σας ευχαριστώ για τις ευχές και στο χθεσινό βίντεο και σήμερα. 🙏🫶🌟», κατέληξε ο Σωκράτης Αλαφούζος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Socrates Alafouzos (@sokratis_alafouzos)

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