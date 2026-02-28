Ο Σόλων Τσούνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action 24 και μίλησε ανοιχτά για τη μοναξιά και την αξία του να είσαι με τη σωστή παρέα.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι προτιμά να περνά χρόνο μόνος παρά να βρίσκεται σε μια κακή σχέση ή σε αρνητικές παρέες.

«Φταίει και η δουλειά μου λίγο, αλλά δεν το θεωρώ πρόβλημα. Αντιθέτως, είναι πολύ υγιές να περνάς καλά με τον εαυτό σου», δήλωσε, θυμίζοντας μάλιστα τις συνθήκες της καραντίνας που τον βοήθησαν να ανακαλύψει τη δική του ισορροπία.

Ο Σόλων Τσούνης ξεκαθάρισε πως η μοναξιά δεν αναιρεί την ανάγκη για συντροφικότητα: «Μπορεί να είσαι συντροφικός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα να απολαμβάνεις τη μοναξιά. Για μένα, προτιμώ να είμαι μόνος από το να έχω μια κακή συντροφιά. Θέλω φίλους που να είναι αληθινοί, αλλιώς δεν θέλω».

Σημείωσε πως η στάση αυτή τον έχει καθορίσει από μικρός, καθώς την έμαθε από τη μητέρα του και την ακολουθεί μέχρι σήμερα, επιλέγοντας ποιους ανθρώπους αφήνει στη ζωή του.

Govastiletto.gr – Σόλων Τσούνης: «Θέλουν να περάσουν προς τα έξω ότι κάτι δεν πάει καλά στους Παγιδευμένους»