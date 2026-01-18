Πρώτη ματιά στη νέα Λάρα Κροφτ: Το Prime Video δημοσίευσε το πρώτο στιγμιότυπο της Sophie Turner από τη σειρά “Tomb Raider”. Η παραγωγή ξεκίνησε επίσημα τα γυρίσματα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της θρυλικής αρχαιολόγου στη μικρή οθόνη, σε μια από τις πιο αναμενόμενες τηλεοπτικές μεταφορές από τον κόσμο του gaming.

Η σειρά, που βρίσκεται ήδη σε παραγωγή, αποτελεί τηλεοπτική προσαρμογή του κλασικού franchise και είχε πάρει επίσημα το «πράσινο φως» από το Prime Video τον Μάιο του 2024. Η συμμετοχή της Sophie Turner, γνωστής παγκοσμίως από τον ρόλο της ως Σάνσα Σταρκ στο «Game of Thrones», είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς και από τότε θεωρείται ένα από τα πιο πολυσυζητημένα casting των τελευταίων ετών στον χώρο της τηλεόρασης και των adaptations βιντεοπαιχνιδιών.

Η Sophie Turner γίνεται έτσι η νεότερη ηθοποιός που ενσαρκώνει τη θρυλική αρχαιολόγο και τυχοδιώκτρια. Στο παρελθόν, η Λάρα Κροφτ είχε αποκτήσει κινηματογραφική υπόσταση μέσα από δύο ταινίες με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ το 2018 τον ρόλο είχε αναλάβει η Αλίσια Βικάντερ σε ένα πιο ρεαλιστικό reboot της σειράς ταινιών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Το καστ της νέας τηλεοπτικής παραγωγής είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Μάρτιν Μπομπ-Σέμπλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Τζακ Μπάνον, Τζον Χέφερναν, Μπιλ Πάτερσον, Πάτερσον Τζόζεφ, Σάσα Λους, Τζουλιέτ Μοτάμεντ, Σίλια Ίμρι και Αύγουστο Βιτγκενστάιν. Η παρουσία της Σιγκούρνι Γουίβερ, ειδικά, έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, καθώς θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κινηματογραφικού είδους της περιπέτειας και της επιστημονικής φαντασίας.

Το «Tomb Raider» έχει μια ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών. Το πρώτο παιχνίδι κυκλοφόρησε το 1996 και η Λάρα Κροφτ καθιερώθηκε γρήγορα ως παγκόσμιο σύμβολο γυναικείας δράσης και περιπέτειας. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι της βασικής σειράς, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018, ενώ αρκετοί από τους κλασικούς τίτλους έχουν ανανεωθεί και επανακυκλοφορήσει. Παράλληλα, έχουν ήδη ανακοινωθεί δύο νέα παιχνίδια: το «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» για το 2026 και το «Tomb Raider: Catalyst» για το 2027, δείχνοντας ότι το franchise μπαίνει σε μια νέα, εκτεταμένη φάση ανάπτυξης.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή των Crystal Dynamics, Story Kitchen και Amazon MGM Studios, σε συνεργασία με τη Legendary Television και την Wells Street Productions της Γουόλερ-Μπριτζ. Η ανάπτυξή της εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ της Crystal Dynamics και της Amazon MGM Studios για τη δημιουργία περισσότερων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ιστοριών στον κόσμο του «Tomb Raider».

Με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα υψηλό, το μόνο βέβαιο είναι ότι η νέα τηλεοπτική Λάρα Κροφτ με τη μορφή της Sophie Turner θα βρεθεί πολύ σύντομα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

