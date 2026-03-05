Η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στο πλατό του «Buongiorno», τον Σωτήρη Χατζάκη και την Πολυξένη Μυλωνά.

Οι δύο ηθοποιοί, που παντρεύτηκαν μετά από αρκετά χρόνια σχέσης με πολιτικό γάμο, τον περασμένο Οκτώβριο στο Δημαρχείο Αθηνών, με μάρτυρες και μοναδικούς καλεσμένους στην τελετή τον Κώστα Βογιατζή (γιο του Γιάννη Βογιατζή και νονό της Πολυξένης) και τον εκδότη Νίκο Καρατζά, μίλησαν για τη γνωριμία, τη σχέση τους, αλλά και το λόγο που αποφάσισαν να παντρευτούν, μετά από τόσα χρόνια κοινής ζωής.

«Είμαστε ζευγάρι από το 2009. Είχαμε όμως συναντηθεί το 2004, εγώ είχα “κλειδώσει” τον στόχο πάνω της. Μου άρεσε πάρα πολύ. Την είχα δει σε μια παράσταση… Άρχισα να τη σκέφτομαι, να της τηλεφωνώ και να της κάνω επαγγελματικές προτάσεις, αλλά δεν έφευγε από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι που πήγα εγώ το 2009, ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής» παραδέχτηκε αρχικά ο Σωτήρης Χατζάκης.

Από την πλευρά της, η Πολυξένη Μυλωνά αποκάλυψε: «Κι εμένα μου άρεσε. Η ηλικία δεν υφίσταται στους ανθρώπους… Δεν τον καταλαβαίνω τον χρόνο με τον Σωτήρη… Δεν ήταν όλα εύκολα, αλλά αγαπηθήκαμε γι’ αυτό τον λόγο… Αυτό που μου έμαθαν οι γονείς μου, είναι να μην κοιτάω τους ανθρώπους στην τσέπη, στη φίρμα και στην ιδιότητα, να κάνω μια δουλειά που να είμαι ευτυχισμένη.

Δεν ήθελα να πει ο κόσμος ότι είμαι μαζί του για να πάρω μια δουλειά. Αυτό με επηρέαζε τα πρώτα χρόνια, γι’ αυτό και όταν μου ζητούσε να πάω στο Εθνικό και εγώ ήμουν στο Κρατικό, με ενοχλούσε, είχα την περηφάνεια. Έλεγα όχι. Έλεγα ότι θέλω κι εγώ να κάνω την πορεία μου, να γίνω κάτι το σημαντικό, δεν ήθελα να με βοηθήσει… Ένιωθα μια έλξη για τον Σωτήρη, αλλά όχι συνειδητή. Ήμουν ψωροπερήφανη».

Σε άλλο σημείο, η χορεύτρια-σκηνογράφος και ηθοποιός μίλησε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους.

«Όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί, δεν ήταν όλα ρόδινα. Φυσικά και υπήρξαν ρωγμές. Χωρίς ρωγμές δεν μπαίνει φως… Ποτέ όμως δε σκοτωνόμασταν. Υπάρχει πάντα μεταξύ μας ο διάλογος, και το γέλιο, γελάμε πολύ με τον Σωτήρη. Επίσης, όταν γνωριστήκαμε, πάνω που ήμασταν στα λουλούδια και στις χαρές, έσκασε το ΔΝΤ.

Ο Σωτήρης, ήταν στο Κρατικό, μέναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη και επειδή δεν πληρωνόμασταν οι ηθοποιοί, είπε ότι δε θα πληρώνεται ούτε ο ίδιος ως Διευθυντής… Βοηθούσα εγώ. Επειδή δεν ανέχονταν ο Σωτήρης να πληρώνει η γυναίκα, του είπε, “ώπα, είμαστε έναν χρόνο μαζί, τώρα θα βοηθήσω εγώ”. Όταν ο άντρας σου σε στηρίζει, σε σέβεται, σε αγαπάει… Αλλιώς, γιατί παντρευτήκαμε; Πρέπει να είμαστε σε όλα μαζί», είπε η Πολυξένη Μυλωνά.

«Είναι απλά μικρά πράγματα της καθημερινής ζωής που με συγκινούν… Δεν υπάρχει ένα πρωί που να μην έχει σηκωθεί με χαμόγελο…», εξομολογήθηκε ο Σωτήρης Χατζάκης για την καθημερινότητά τους, με την Πολυξένη Μυλωνά να συμπληρώνει: «Ο Σωτήρης με περίμενε πάντα για να φάμε μαζί… Το θέλουμε αυτό…».

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Στην αρχή μέναμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Μετά εγώ ήρθα στην Αθήνα και εκεί χωρίσαμε για πολύ λίγο… Τότε η Πολυξένη είχε και ένα πολύ μικρό ατύχημα, είχε σπάσει το πόδι της και έμεινε πάνω. Όταν πήραν τα πράγματα εδώ μια ροή, κατέβηκε και μείναμε μαζί».

«Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Επαναδιατυπώνεται και μετουσιώνεται. Ο έρωτας δε φθίνει…Τον αγαπάω για όλα αυτά», παραδέχτηκε η σύζυγος του Σωτήρη Χατζάκη, με εκείνον να αναφέρει: «Εγώ ήμουν εναντίον του γάμου και φανατικός εργένης. Πήγαινε όμως η ζωή και κατάλαβα ότι αγαπάω αυτό το πλάσμα, ζούμε μαζί, δεν είναι αστείο να μην είμαστε παντρεμένοι;».

