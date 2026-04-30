Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Πέμπτης 29 Απριλίου, ήταν ο Σωτήρης Καλυβάτσης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την παράσταση Caveman στο θέατρο Αργώ, την επαγγελματική του πορεία, αλλά και τη σχέση του με τους πρώην συνεργάτες του από τους ΑΜΑΝ.

Αναφερόμενος στο θεατρικό έργο, σημείωσε πως πρόκειται για μια από τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας του: «Αισθάνομαι πολύ τυχερός για αυτό το κείμενο που ήρθε στα χέρια μου. Η αποδοχή του κόσμου είναι η βασική αμοιβή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η αναγνώριση από συναδέλφους αποτελεί για εκείνον «ένα ιδιαίτερο βραβείο».

Μιλώντας για την προσωπική του εξέλιξη, ο ηθοποιός τόνισε: «Τώρα πια δεν αμφισβητώ το ταλέντο μου. Με τα χρόνια “κουρδίζω” το μυαλό μου. Με τον δικό μου βηματισμό εξελίσσομαι, αυτό με ικανοποιεί και χαίρομαι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στους ΑΜΑΝ, αποκαλύπτοντας πως δεν υπάρχει πλέον επαφή μεταξύ των μελών της ομάδας. Παράλληλα, σχολίασε τη διαφορά ανάμεσα στην πλάκα και τη σάτιρα, λέγοντας: «Η σάτιρα είναι πάντα απέναντι στην εξουσία, είναι κυρίως πολιτική. Άλλο η πλάκα, άλλο η σάτιρα».

Κλείνοντας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης, με μια πιο χιουμοριστική διάθεση: «Να μεγαλώσουμε, να ωριμάσουμε και μπορεί να σκεφτούμε ένα reunion. Να είμαστε παππούδες».

