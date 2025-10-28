Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

«Δεν μου αρέσει να ριζώνω», παραδέχτηκε, εξηγώντας πως προτιμά να έχει πάντα τη δυνατότητα να “λύσει τους κάβους” και να φύγει όποτε το θελήσει, ή, όπως είπε χαμογελώντας, «να τους κόψω και να φύγω».

Για εκείνον, η ελευθερία δεν είναι απλώς τρόπος ζωής, αλλά ανάγκη ψυχής.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Σωτήρης Καλυβάτσης ανέφερε ότι η μονιμότητα τον κάνει να αισθάνεται εγκλωβισμένος. «Η σταθερότητα μου δημιουργεί την αίσθηση του συμβιβασμού».

«Κι όταν αρχίζεις να συμβιβάζεσαι, έρχεται εκείνη η σκέψη: τώρα τι; Περιμένουμε να πεθάνουμε;».

Όπως αποκάλυψε, αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγει να ζει στη θάλασσα, σε μια ζωή γεμάτη κίνηση και ανανέωση.

Ο «Ανακρέων», το σκάφος του, είναι πλέον το σπίτι του και κομμάτι της ύπαρξής του. «Πρώτα θα φύγω εγώ κι έπειτα ο Ανακρέων. Θα κάνω τα πάντα για να υπάρχει πάντα στη ζωή μου», είπε συγκινημένος, προσθέτοντας πως στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις συχνά τον συνοδεύει η σύντροφός του, Υρώ Λούπη.