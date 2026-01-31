Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε για τη σχέση του με την Ηρώ Λούπη, αποκαλύπτοντας πώς γνωρίστηκαν, πώς ήρθαν πιο κοντά και γιατί δεν της έχει κάνει ακόμα πρόταση γάμου.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, όπου αποκάλυψε ότι η πρώτη τους γνωριμία έγινε μέσα από μια συνεργασία στο θέατρο.

Σήμερα ζουν μαζί στο σπίτι της ηθοποιού, αφήνοντας πίσω του το προηγούμενο σκάφος όπου διέμενε.

Σχετικά με τον γάμο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης είπε με χιούμορ: «Δεν είμαστε παντρεμένοι. Δεν ήθελε κι αυτή, οπότε ταιριάξαμε. Γονάτισα τρεις φορές και μου λέει ‘μην γονατίσεις, τζάμπα γονατίζεις, θα χαλάσεις τα γόνατά σου’. Δεν έχω κάνει πρόταση γάμου, τρελός είσαι; Δεν είμαι του γάμου».

Ο ίδιος πρόσθεσε με χιούμορ, πως πλέον μένει στο σπίτι της: «Θα τη φάω την προίκα και χωρίς να την παντρευτώ».

Για τη γνωριμία τους, ο ηθοποιός εξήγησε: «Γνωριστήκαμε μέσα από συνεργασία στο θέατρο. Έτσι ήρθαμε κοντά και ανακάλυψα κάποια χαρακτηριστικά που δεν μπορείς να δεις με μια ματιά. Την θαύμασα κι εγώ ως άνθρωπο και καλλιτέχνη, και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε».

Govastiletto.gr – Σωτήρης Καλυβάτσης: Η ζωή πάνω στο σκάφος του, μακριά από τη στασιμότητα και τη ρουτίνα