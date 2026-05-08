Ο Σωτήρης Κοντιζάς έλαβε μία σημαντική διεθνή διάκριση από την Ιαπωνία, καθώς τιμήθηκε με τον τίτλο «Japanese Cuisine Goodwill Ambassador» από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της χώρας (MAFF).

Την απονομή πραγματοποίησε ο Ito Koichi, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του γνωστού σεφ στη διάδοση της ιαπωνικής γαστρονομίας στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη τιμή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Κοντιζάς είναι ο πρώτος Έλληνας που εντάσσεται στη διεθνή λίστα των πρεσβευτών της ιαπωνικής κουζίνας, έναν θεσμό που λειτουργεί από το 2015 και αριθμεί πλέον εκατοντάδες επαγγελματίες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ιαπωνική πρεσβεία, η διάκριση σχετίζεται τόσο με τη συνολική του πορεία στη γαστρονομία, όσο και με τη δουλειά του σε εστιατόρια με έντονη ιαπωνική επιρροή, όπως τα Tanpopo και Hafu, αλλά και με τη δημόσια παρουσία του μέσα από το MasterChef.

Η διάκριση συνδέεται και με τη διπλή πολιτισμική του ταυτότητα, αφού ο σεφ έχει ελληνική και ιαπωνική καταγωγή και έχει μιλήσει πολλές φορές για το πώς οι δύο κουζίνες επηρέασαν τη μαγειρική του φιλοσοφία.

