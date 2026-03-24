Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται ο Σωτήρης Λαμάι. Ο πρώην παίκτης του Survivor και γνωστός influencer έχει τεθεί υπό κράτηση, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση με το κύκλωμα εικονικών εταιρειών και πλαστογραφίας που εξαρθρώθηκε πρόσφατα.

Ο γνωστός επιχειρηματίας συγκαταλέγεται μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος με εικονικές εταιρείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει εταιρείες-«φαντάσματα», προχωρώντας σε πλαστά τιμολόγια και εικονικές δραστηριότητες, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ τόσο στον ΕΦΚΑ όσο και στο Δημόσιο. Οι κατηγορίες που εξετάζονται είναι σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr