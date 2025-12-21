Ο Σωτήρης Πολύζος μίλησε στην Αλεξάνδρα Τσόλκα και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για πολλά κεφάλαια της ζωής του, από την πορεία του στη δημοσιογραφία, το διαζύγιο με τη Μιμή Ντενίση και το περιστατικό που προκάλεσε έντονο σχολιασμό με τον Αχιλλέα Μπέο σε πρόσφατη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Βόλου.

Αρχικά, στάθηκε στη σημασία της Μιμής Ντενίση στη ζωή του, τονίζοντας πόσο τον βοήθησε να διαχειρίζεται κρίσεις και σχόλια τρίτων: «Δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων και σε αυτό με βοήθησε η Μιμή Ντενίση. Έβλεπα τους δικούς της χειρισμούς σε επιθέσεις που γινόντουσαν – όχι από τον κόσμο, που την έχει αποθεώσει. Δεν ήταν εύκολη η χιλιομετρική απόσταση που είχαμε. Γινόταν εξοντωτικό να φεύγω Παρασκευή με την ένταση της δουλειάς και να επιστρέφω Δευτέρα».

Ο Σωτήρης Πολύζος συμπλήρωσε: «Κάποια στιγμή στο Θεολόγο μου είχε πει η Μιμή ότι δεν ήταν λάθος ο γάμος, αλλά το ότι πήραμε διαζύγιο είχε δίκιο. Στο κομμάτι που με αφορά έπρεπε να το δουλέψω παραπάνω. Έχω μεγάλο μερίδιο ευθύνης και είναι η πρώτη φορά που το λέω. Με τη Μιμή είμαστε οικογένεια, όταν έρχομαι στην Αθήνα μένω στο σπίτι της».

Η κουβέντα έφτασε στο πρόσφατο περιστατικό με τον Αχιλλέα Μπέο, που είχε προκαλέσει έντονο θόρυβο: «Όλη μου η ενόχληση και η στενοχώρια κράτησε ένα 24ωρο. Ήταν τόσα τα χρόνια της γνωριμίας μας με τον Αχιλλέα Μπέο, πολύ πριν μπει στην πολιτική, που πίστευα ότι είχαμε αποκτήσει κάποια όρια αμοιβαίου σεβασμού, που δεν θα παραβιάζονταν. Ακόμα και αν ενοχλήθηκε ο δήμαρχος επειδή παραβίασα το σενάριο σε κάποια σκηνή της εκδήλωσης, τέτοιο ξέσπασμα δεν το καταλαβαίνω και δεν το δικαιολογώ. Δεν είναι άλλοθι αυτός ο τρόπος».

Τέλος, ο Σωτήρης Πολύζος είπε: «Θέλω να μείνει πίσω. Δεν μπορεί η σχέση μας να είναι όπως ήταν. Αρκετοί μου λέγαν “γιατί δεν έφυγες εκείνη την ώρα”. Γιατί; Για να χαρίσω στην άλλη πλευρά το επιχείρημα του αντιεπαγγελματία; Δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτή η εκδήλωση δεν μπορεί να ξαναγίνει με παρουσιαστή εμένα. Αδικήθηκε η δουλειά που έγινε».

govastiletto.gr – «Κατάλαβε το λάθος του»: Ο Σωτήρης Πολύζος παίρνει θέση για το σκηνικό με τον Μπέο στον Βόλο