Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν ο Σωτήρης Τσαφούλιας παρενέβη τηλεφωνικά για να τοποθετηθεί σχετικά με τον σχολιασμό των δηλώσεών του για την Αγγελική Ηλιάδη και τη Σαμπρίνα.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και σεναριογράφος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τον Γιώργο Λιάγκα και την ομάδα του, τονίζοντας πως τα λεγόμενά του παραποιήθηκαν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε σε αυστηρό τόνο ότι δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να προσβάλει τις δύο τραγουδίστριες, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί μειωτικών σχολίων.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει στο παρελθόν οι δύο τραγουδίστριες για τις απόψεις του σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει πως του είχε προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι η Αγγελική Ηλιάδη και η Σαμπρίνα ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που τον είχαν επικρίνει, καθώς τις θεωρεί γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στην εποχή τους και συνέβαλαν στο να καταρριφθούν κοινωνικά στερεότυπα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο σχολιάστηκε η συγκεκριμένη αναφορά στο Πρωινό προκάλεσε την άμεση αντίδρασή του.

Η έντονη παρέμβαση του Σωτήρη Τσαφούλια στο Πρωινό

«Να πω ότι δεν το περίμενα καθόλου αυτό από εσάς. Είστε εκτός θέματος και παραπλανάτε τον κόσμο. Κατηγορώ τις δύο κυρίες στη συνέντευξή μου; Υπάρχει τέτοια φράση; Μίλησα για μορφωτικό επίπεδο; Βάλτε τη δήλωση ολόκληρη, κι ας είναι και μονταρισμένη», ανέφερε αρχικά ο σκηνοθέτης, ζητώντας να προβληθεί το πλήρες απόσπασμα της συνέντευξής του.

Στη συνέχεια, ανεβάζοντας τους τόνους, επέμεινε ότι η τοποθέτησή του είχε εντελώς διαφορετικό νόημα από εκείνο που της αποδόθηκε.

«Παραποιήσατε τη δήλωσή μου. Με κατηγορείτε για κάτι τόσο χυδαίο. Με τρολάρετε εκεί τόση ώρα. Τη δήλωσή μου την είδατε ο ίδιος ή σας πληροφόρησαν οι συνεργάτες σας; Εγώ είπα ότι από όλα τα άτομα που περίμενα να αντιδράσουν, ήταν οι τελευταίες αυτές οι δύο κυρίες, γιατί ήταν ανοιχτόμυαλες. Δεν προσέβαλα, είμαι ο τελευταίος που θα το έκανα. Από εσάς περίμενα να είστε οι πρώτοι που θα εξηγούσατε τι εννοούσα», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας άκουσε τις διευκρινίσεις του σκηνοθέτη και παραδέχτηκε ότι είχε καταλάβει διαφορετικά το νόημα των δηλώσεών του. Ο παρουσιαστής εξήγησε πως, με βάση τον τρόπο που είχε αντιληφθεί την αρχική τοποθέτηση, του είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Σωτήρης Τσαφούλιας ξεκίνησε με μια αιχμηρή αναφορά και στη συνέχεια προσπάθησε να τη διατυπώσει διαφορετικά.

«Χαίρομαι που το διευκρινίσατε, αλλά αν το παραποίησα εγώ, πιθανόν να το έχουν κάνει και οι άλλες εκπομπές. Μένουμε σε αυτό, λοιπόν. Διευκρινίσατε απολύτως και εδώ υπάρχει τελεία οριστική», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, θέλοντας να κλείσει το ζήτημα μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν στον τηλεοπτικό αέρα.

Στη συνέχεια, μάλιστα, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον σκηνοθέτη, τονίζοντας πως εκτιμά τόσο τον τρόπο σκέψης όσο και την αισθητική του, ενώ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι είχε παρερμηνεύσει τα λεγόμενά του.

«Να σας πω κάτι; Επειδή πραγματικά και το μυαλό και την αισθητική σας τα εκτιμώ, μου έκανε εντύπωση έτσι όπως το είπατε και το παρεξήγησα. Νόμιζα πως το ξεκινήσατε αλλιώς και το φτιάξατε στην πορεία. Το παρεξήγησα, σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ αυτό κατάλαβα», είπε χαρακτηριστικά.

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